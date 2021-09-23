Родители девятилетней девочки, поступившей в МГУ, ответили на комментарии однокурсников

Родители девятилетней студентки первого курса факультета психологии Московского государственного университета (МГУ) Алисы Тепляковой ответили на комментарии ее однокурсников, сообщает mk.ru.

«Не очень ясно, между парами играть запрещено? Или это повод жалеть ребенка? А в школе они тоже всех жалеют – детям же можно играть только на переменах и после уроков?», — сказала мама Алисы Наталия.

Родители девочка рассказали, что с начала учебного года она прочитала учебники по философии по «Русскому языку и культуре речи», «Логике», «Концепциям современного естествознания», «Незнайку на Луне» и немного сказок, а также подготовила доклад, который уже одобрен преподавателем.

«Редкий студент может похвастаться такими результатами к 20 дню семестра. Она готова сдавать ряд дисциплин», — подчеркнули они.

Ранее сообщалось, что одногруппники жалеют свою девятилетнюю однокурсницу, указывая на то, что она «такая маленькая» и что «у нее слабая социализация».

Однако, по данным издания, негодование вызывает поведение не девочки, а ее отца Евгения Теплякова. Студенты рассказали, что мужчина ходит вместе с девочкой на лекции в шортах, а также под вымышленным именем хамит другим студентам в социальных сетях.