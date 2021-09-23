В Финляндии предложили разрешить въезд в страну привитым «Спутником V» без тестов

Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL) Финляндии направил заявление минсоцздраву страны с предложением разрешить въезд в страну без тестов тем, кто привит вакциной «Спутник V». Об этом сообщает общественная телерадиокомпания YLE.

«Если серия вакцинации «Спутником» не будет одобрена, это вызовет значительное давление в точках въезда на восточной (российской) границе. Кроме того, в неловком положении оказываются люди, привитые «Спутник V», которые много путешествуют», — говорится в сообщении института.

Там отметили, что российская вакцина эффективна и безопасна, как и дав других препарата, одобренных Европейским агентством по лекарственным средствам (AstraZeneca и Jansen). В институте не считают людей, которые привились «Спутником V», способными ухудшить эпидемическую обстановку в Финляндии.

В публикации отмечается, что в случае открытия границы Финляндии с Россией и сохранении текущих требований тестирования, то финская система здравоохранения окажется перегруженной. Сейчас на территорию Финляндии могут попасть люди, привитые вакцинами ВОЗ или ЕМА, остальным необходим ПЦР-тест или справка о перенесенном коронавирусе.

Ранее председатель регионального правительства Южной Карелии Юкка Копра заявил, что призвал власти страны способствовать утверждению российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и открыть туризм для привитых россиян.