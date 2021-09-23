СК РФ взял на контроль дело убийцы воспитательницы детсада и близнецов из Свердловской области

Председатель СК РФ взял на контроль дело убийцы воспитательницы детского сада и ее детей-близнецов, рожденных с помощью ЭКО. Мужчина пытался скрыть следы преступления и поджег квартиру жительницы Кировграда 22 сентября, сообщили в СК по Свердловской области.

Тела убитых нашли пожарные, приехавшие на вызов в квартиру на Центральном бульваре в Кировграде. Преступника, совершившего жестокое убийство, оперативники СК и полиции «по горячим следам» задержали при попытке выезда из города. Им оказался ранее судимый местный житель 1983 года рождения.

Убитая воспитательница Полина Титова была в разводе и работала воспитателем в детском саду. У нее было двое четырехлетних сыновей, рожденных с помощью ЭКО, так как она не могла забеременеть. После расставания с бывшим мужем у нее появился 35-летний сожитель из Нижнего Тагила. Накануне трагедии соседи слышали шум за стеной, сообщили на портале агентства Tagilcity.ru.

Именно сожителя женщины обвиняют в жестокой расправе над семейством. По предварительным данным СК, мужчина пытался скрыть убийство, устроив поджог в квартире.

Десять сотрудников МЧС потушили жилище за полчаса, было задействовано 3 единицы техники. После в квартире обнаружили тела в крови.

Как сообщается на сайте СК Свердловской области, к расследованию всех обстоятельств дела подключили следователей по особо важным делам, а также криминалистов из Екатеринбурга и главного криминалистического центра СК России.

«Подозреваемый допрошен, он дал признательные показания. Проведен обыск в жилище фигуранта, в ходе которого изъяты предметы, имеющие значение для уголовного дела. В ближайшее время планируется предъявить задержанному соответствующее обвинение и выполнить с его участием ряд иных процессуальных действий, в частности, судебную психиатрическую экспертизу», – сообщили в СК по Свердловской области.

Сотрудники ведомства намерены обратиться в суд, чтобы обвиняемому назначили срок заключения в тюрьме. Расследование уголовного дела еще ведется, допрошены свидетели, впереди – ряд экспертиз и выяснение мотивов убийства женщины и детей. Ход расследования уголовного дела находится на контроле председателя Следственного комитета РФ.