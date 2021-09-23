ФСБ задержала 15 членов террористической группировки в Свердловской области

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали 15 членов террористического сообщества, действовавшего в Свердловской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

По информации ведомства, ко всем задержанным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении пятерых возбуждено три уголовных дела по признакам преступлений за содействие (ст. 205.1) и пропаганду (205.2) террористической деятельности, организацию террористического сообщества и участие в нем (205.4), незаконное приобретение, передачу, сбыт и хранение (222.1), а также изготовление (223.1) взрывчатых веществ.

Десять человек будут высланы из РФ.

Также у задержанных было изъято 3 кг взрывчатки, которое участники ячейки изготовили для реализации своих преступных планов, указали в ведомстве.

Ранее сообщалось о задержании 31 участника террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» в четырех российских регионах.