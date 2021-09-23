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Школьники в ряде российских регионов ушли на удаленку

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

В ряде регионов России школьников перевели на дистанционное обучение из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Об этом сообщают «Известия».

С 22 сентября на удаленку были переведены школьники Оренбурга, помимо младших классов и выпускников. Также на дистанционный формат обучения перешли все школы Балаковского района Саратовской области. В Башкирии на две недели были отправлены по домам 23,5 тыс. учеников средних классов, в Курганской области — ученики почти 100 школ и воспитанники 23 детсадов. В Якутии онлайн-обучение ввели в 118 школах, в Екатеринбурге — 111 классов. В Абакане в Хакасии на карантине находятся 25 классов, в Тюменской области — 8 классов, в Ижевске — 15.

По словам заслуженного врача России Михаила Кагана, из-за возобновления учебы и наступления осеннего периода в России фиксируется подъем заболеваемости COVID-19.

Также эксперты связывают ухудшение эпидобстановки с темпами вакцинации.

«Темпы вакцинации у нас недостаточно высокие. В нашей стране большое число людей, не болевших и не вакцинировавшихся», — заявил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

С ним согласна глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она заявила, что чем больше привитых граждан в регионе, тем меньше интенсивность распространения инфекции.

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