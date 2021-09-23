В Рособрнадзоре разъяснили вопрос о введении новых обязательных ЕГЭ

Проведение обязательных ЕГЭ по литературе и другим предметам, кроме русского языка и математики, в ближайшей перспективе не рассматривается, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Рособрнадзор.

«Ежегодно поступают предложения о введении того или иного учебного предмета в перечень обязательных при проведении государственной итоговой аттестации. Проведение обязательных ЕГЭ по литературе и другим предметам, кроме русского языка и математики, в ближайшей перспективе не рассматривается», — заявили в ведомстве.

В настоящее время, как отметили в Рособрнадзоре, для проверки общих речевых знаний учащегося, а также оценки умения выпускника рассуждать по избранной теме, проводится итоговое сочинение.

«Вопрос увеличения числа обязательных учебных предметов государственной итоговой аттестации должен рассматриваться в плоскости целесообразности и необходимости для удовлетворения запросов общества и государства», — отметили в Рособрнадзоре.

Ранее в ведомстве заявили, что считают необоснованным полный отказ от аттестации в формате ЕГЭ. Отмечается, что ЕГЭ, в частности единые подходы и процедуры, организованные на федеральном уровне, мотивируют школьников к обучению.

22 сентября сообщалось, что в Госдуму был внесен законопроект о прохождении ЕГЭ на добровольной основе.