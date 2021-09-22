В Китае назвали новую версию происхождения COVID-19

Китайские ученые заявили, что Распространение COVID-19 в США могло начаться еще в сентябре 2019 года, раньше, чем на территории КНР. Данные исследования опубликованы на портале ChinaXiv.

Специалисты с помощью математической модели проанализировала возможную дату начала распространения COVID-19 на территории США и Китая, используя данные о количестве подтвержденных случаев заражения.

«На основании анализа данных из 12 репрезентативных регионов США, выбранных для определения даты первого случая заражения, с 50% вероятностью первый случай заражения произошел в период с августа по октябрь 2019 года. Это раньше, чем официально объявленная дата первого подтвержденного случая в США - 20 января 2020 года», — говорится в публикации.

По информации ученых, с большой долей вероятности коронавирус мог начать распространяться в Штатах еще в сентябре 2019 года.

Ранее разведка США заявила, что COVID-19 не был разработан как биологическое оружие. В документе, опубликованном Нацразведкой Штатов, говорится, что большинство ведомств Соединенных Штатов также полагают, что коронавирус, «вероятно, не был создан при помощи генной инженерии».