Аллерголог предложил предупреждать пассажиров о рейсах с животными на борту

Представители авиакомпании Utair сообщили, что владельцы кошек и собак теперь смогут перевозить своих питомцев на пассажирских креслах, предварительно купив билет на борт и посадив животное в запирающуюся переноску.

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что пассажиры должны заранее знать о том, какие животные будут лететь с ними в салоне самолета, чтобы избежать возможных аллергических реакций.

«Было бы справедливо, если компания будет предупреждать, что на рейс зарегистрировались люди с животными. Тогда человек уже сам примет решение поменять ему билет на другой рейс или пересесть, или заранее лекарства принять, которые будут эту аллергию предупреждать. Но человека обязательно оповестить об этом надо», — пояснил он.

По словам врача, для людей с аллергией на кошек и собак полеты с животными могут быть опасны, поэтому в аптечке должны быть предусмотрены противоаллергические препараты.

«Любой стресс для животного приводит к тому, что оно выделяет огромное количество аллергена и становится гипераллергенным. Конечно, человеку с тяжелой аллергией на животных оказаться на борту самолета, где они находятся, опасно. В лучшем случае, реакцией может быть аллергический ринит или приступ бронхиальной астмы. Но при длительном пребывании рядом с животным может возникнуть и отек Квинке, и кожные реакции. Если возникнет тяжелый приступ бронхиальной астмы в полете, в условиях замкнутого пространства, я думаю, придется сажать самолет, чтобы оказать помощь пассажиру. Авиакомпании нужно предусмотреть в аптечках обязательно средства для оказания противоаллергической помощи, чтобы у них были противоаллергические препараты в инъекциях», — рассказал он.

Ранее в авиакомпании Utair разрешили пассажирам сажать в салон самолета кошек и собак. При этом животное должно быть в переноске, и общий вес не должен превышать 20 килограмм.