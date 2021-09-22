Очевидец рассказал о падении Ан-26 под Хабаровском

Пропавший с радаров в Хабаровском крае самолет Ан-26 разбился о сопку в Большехехцирском заповеднике. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По словам очевидца событий Владимира Тараненко, это произошло около 7 вечера по местному времени (12:00 мск).

«Этот Ан-26 пронесся на бреющем полете прямо над домом моим, на очень низкой высоте в сторону Тополево. Настолько низко шел, что мог вышки связи задеть. Я еще подумал, нельзя так летать, разобьется. Позвонил 112», — рассказал он.

О том, что самолет Ан-26, принадлежащий фирме «Летные проверки и системы» пропал с радаров и перестал выходить на связь, стало известно 22 сентября. Сообщалось, что борт проводил проверку наземных средств радиотехнического обеспечения полетов на территории региона.

В 38 км от Хабаровска, когда самолет находился на сверхнизкой высоте на высоте — 600 м, связь с экипажем прервалась. В этот момент на борту находились шесть человек. Позднее в Министерстве по чрезвычайным ситуациям предположили, что Ан-26 мог пропасть с радаров из-за плохой погоды.

На поиски самолета был направлен вертолет Ми-8 Росавиации. Также по факту пропажи борта было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК России (Нарушение правил безопасности движения).