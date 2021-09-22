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В сети появилось видео с места покушения на Шефира

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В сети появилось видео с места покушения на первого помощника украинского президента Владимира Зеленского Сергея Шефира. Его опубликовал телеканал »Наш».

На кадрах видно, как на месте инцидента работают правоохранительные органы. На машине Шефира наклеены стикеры, которые, предположительно, показывают места прохождения пуль.

Покушение произошло на дороге — автоматная очередь прошила автомобиль советника, в результате чего был ранен его водитель. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство». В настоящий момент неизвестно, кто причастен к нападению на советника президента. Не уточняется, был ли задержан подозреваемый.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что они связывают нападение «с агрессивной и даже воинственной кампанией главы государства», направленной на снижение традиционного влияния теневых олигархов на общественные процессы.

Лидер парламентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, в свою очередь, назвал три возможных причины покушения: действия контрабандистов и криминальных авторитетов, «российский след», а также недовольство «финансово-промышленных групп».

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