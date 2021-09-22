Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости коронавирусом в 36 регионах России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в наблюдается интенсивный рост заболеваемости коронавирусом в 36 регионах России. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, рост зафиксирован впервые за восемь недель, девятая неделя дает рост и сразу на 6,8%.

«Сезонный рост, вторая декада сентября, как все острые респираторные вирусные инфекции, также и коронавирус дает рост», — сказала глава ведомства.

Попова призвала подготовить все системы, задействованные в обеспечении противоэпидемических мероприятий, для борьбы с болезнью.

Согласно данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом на утро 21 сентября, в России выявлен 7 313 851 случай коронавируса. С начала пандемии зафиксировано 199 808 летальных исходов, выздоровели 6 526 111 человек.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения России утвердило новую версию временных методических рекомендаций по лечению COVID-19.