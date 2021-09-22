В Москве задержали подростка, подозреваемого в убийстве родителей

Сотрудники правоохранительных органов в Москве задержали подростка по подозрению в убийстве собственных родителей. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета по столичному региону.

«22 сентября 2021 года в квартире жилого дома расположенного по улице Полярной в городе Москве обнаружены тела супружеской пары с множественными колото-резаными ранениями», — говорится в сообщении.

По версии следствия, убить стругов мог их 16-летний сын, который стоял на учете и систематически принимал наркотические вещества.

«В настоящее время подозреваемый доставлен в подразделение ведомства для проведения следственных действий. Расследование продолжается», — заключили в СК.

Ранее в американском штате Техас 15-летний подросток убил членов своей семьи и разместил фотографии их мертвых тел в социальных сетях. После этого молодой человек покончил с собой.