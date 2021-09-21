Полицейских подозревают в получении взятки и воровстве еды и алкоголя из подпольного казино

Особый отдел СК по Амурской области начал расследование по делу полицейских, которых подозревают в организации ОПГ, получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили на сайте следственного управления по региону.

Преступление полицейские совершили в начале лета 2021 года. Они получили взятку за то, что не стали расследовать деятельность незаконного игорного клуба в Благовещенске и заводить уголовное дело на организаторов заведения.

«Кроме того, подозреваемые, находясь в помещении игорного заведения, открыто похитили имущество, продукты питания и алкогольную продукцию на сумму около 12 тыс. рублей», – передает СК по Амурской области.

Задержание провели сотрудники амурского управления ФСБ. Результаты их расследования, а также материалы, поступившие в прокуратуру и стали основанием для возбуждения уголовных дел по ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 1 ст. 285 УК РФ и ч. 2 ст. 161 УК РФ.

Следователи продолжают проверку для уточнения всех обстоятельств совершенных преступлений.

Ранее сообщалось, что под Благовещенском была найдена свалка с красной икрой.