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Амурских полицейских заподозрили во взятке и ограблении подпольного казино

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Следователи возбудили уголовное дело в отношении группы сотрудников УМВД Амурской области, подозреваемых в получении взятки, превышении полномочий и грабеже. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по региону.

По версии следствия, правоохранители получили взятку от представителя нелегального игорного заведения в Благовещенске. За взятку они должны были игнорировать существование казино и отказаться от возбуждения уголовного дела в отношении его организаторов. Также полицейские, находясь в игорном зале, похитили имущество предпринимателя, продукты питания и алкоголь почти на 12 тысяч рублей.

Уточняется, что поводом и основанием к возбуждению уголовного дела стали материалы, поступившие из органов прокуратуры, и результаты оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Амурской области.

В настоящее время фигуранты дела задержаны.

Следователи продолжают выяснять все обстоятельства совершенных преступлений и ведут поиск других возможных участников незаконной деятельности.

Ранее сообщалось, что в здании УМВД по Амурской области работали следователи и оперативные группы, были задержаны несколько сотрудников полиции.

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