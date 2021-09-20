Мать устроившего стрельбу в пермском университете рассказала о сыне

Мать Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ), рассказала, что ее сын обычно был неконфликтным. Ее слова приводит Telegram-канал Mash.

По словам женщины, у нее с сыном были хорошие отношения.

«Никаких конфликтных ситуаций не было, все было спокойно и нормально», — рассказала мать молодого человека.

Женщина отметила, что ее сын был домашним ребенком и раньше «ничего плохого не делал».

Ранее отец Тимура Бекмансурова рассказал, что сын обычно увлекался только компьютером и не ходил гулять.

Утром в понедельник, 20 сентября, вооруженный мужчина проник на территорию кампуса Пермского государственного университета с травматическим оружием и открыл стрельбу. По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве. Личность подозреваемого была установлена, он был ранен при задержании. Выяснилось, что нападавший был студентом юридического факультета и оружие он получил законно.

По информации Минздрава, в результате стрельбы пострадали 24 человека, шестеро погибли.

Сосед Бекмансурова сообщил, что видел юношу за полчаса до трагедии. Тот был одет в балаклаву, берцы и черную куртку и поехал в университет на такси.