Подозреваемому в убийстве пяти человек в Алма-Ате грозит до 20 лет лишения свободы

Заместитель начальника департамента полиции Алма-Аты Рустам Абдрахманов заявил, что уголовная статья, по которой возбуждено дело против устроившего стрельбу жителя казахстанского города Алма-Аты, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или пожизненное заключение. Об этом он сообщил журналистам, передает ТАСС.

Он отметил, что стрелявший был задержан с участием бойцов подразделения специального назначения без применения оружия, так как в доме, рядом с которым произошел инцидент, находились женщины и дети.

Ранее сообщалось, что житель Алма-Аты открыл стрельбу по судебным приставам, погибли пять человек. Полиция задержала мужчину.

Также сообщалось, что 9 июня судебные приставы-исполнители, направленные Адлерский судом для выселения жителей дома №81 на улице Просвещения, были застрелены 60-летним главой семьи, который также ранил еще одного человека.

По данным МВД, стрельба произошла в результате конфликта при выселении. Дом, возле которого произошел инцидент, был признан самостроем.