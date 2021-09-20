Банда из четырех мошенниц осуждена за хищение более 21 млн у нескольких матерей

Четыре женщины получили срок за то, что мошенническим образом присвоили маткапитал на сумму свыше 21 млн. рублей. Курганский суд признал их виновными ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), ч. 4.

«Суд назначил одной из женщин наказание в виде 7 лет лишения свободы, другой в виде 6-ти лет лишения свободы, остальным двум женщинам 5 лет и 3 года лишения свободы соответственно с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сообщили на сайте прокуратуры Курганской области.

Мошенницы действовали не поодиночке, а в сговоре, выбирая жертв среди женщин, у каждой из которых было двое детей. С ними заключали договоры на займ денег для строительства жилья. Документы по поддельным договорам отдавали в ПФ РФ, чтобы получить денежные средства по сертификатам материнского капитала. Банда действовала два года с начала 2017 года по середину 2018-го.

Всего преступницам курганской ОПГ удалось украсть более 21 млн. рублей. Вынесенное судом решение еще не вступило в юридическую силу.

Ранее стало известно, что еще одному жителю Кургана удалось добиться справедливости в суде: истец, получивший травму в аквапарке, получит компенсацию в 60 тыс. рублей.