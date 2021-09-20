Семьям погибших при стрельбе в Перми направят по 1 млн рублей

Власти Пермского края намерены оказать финансовую помощь семьям погибших и пострадавшим при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина после ЧП в ПГНИУ родным пострадавших будет оказана материальная помощь», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, семьям погибших направят по 1 млн рублей, раненым в результате стрельбы — по 500 тыс. рублей, а другим пострадавшим — по 100 тыс. рублей.

Один из студентов вошел на территорию вуза, по пути стреляя в людей. Студенты забаррикадировались в учебных корпусах и стали выпрыгивать из окон. В настоящее время известно о 6 погибших и более чем 20 раненых. По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело.