В Пермском крае отменили занятия в образовательных учреждениях из-за стрельбы в вузе

В Прикамье из-за стрельбы в Пермском государственном университете отменяются занятия в школах, техникумах и колледжах, говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале правительства региона.

«В связи с ЧП в ПГНИУ по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина 20 сентября отменены занятия в школах, техникумах и колледжах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что образовательные организации должны провести максимальную работу по усилению всех мер безопасности.

Утром 20 сентября студент устроил стрельбу на территорию кампуса Пермского государственного университета. В Минздраве региона позднее заявили, что в результате стрельбы погибли восемь человек, 24 пострадали. Семеро пострадавших в происшествии госпитализированы, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве. В ведомстве сообщили, что стрелявший оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен. Личность установлена. В экстренных службах в свою очередь сообщили, что стрелявший получил оружие по закону.