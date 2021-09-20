Четырнадцать человек пострадали при стрельбе в пермском вузе

В результате стрельбы в Пермском университете погибли пять человек, еще 14 человек пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона. Ранее сообщалось о 10 пострадавших.

«Больше 10 пострадавших, у нас сейчас работает там 9 бригад скорой помощи. Они продолжают выдвигаться. Ранения разные, потому что ребята выпрыгивали из окон тоже. То есть не все ранены этим человеком. [По погибшим] информация уточняется», — уточнили в министерстве.

Ранее сообщалось, что возбуждено уголовное дело по факту стрельбы в Пермском университете. В ведомстве сообщили, что стрелявший оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен. Личность стрелка установлена, добавили в СК.

20 сентября около 11 часов утра неизвестный проник на территорию кампуса Пермского государственного университета с травматическим оружием и открыл стрельбу на улице.