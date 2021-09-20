Глава Пермского края заявил о ликвидации «одного из нападавших» в вузе

Один из устроивших стрельбу в Пермском университете был ликвидирован при задержании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Дмитрия Махонина.

«Один из нападавших ликвидирован, проверяется информация о возможных сообщниках. Возможно, студенты с перепугу что-то напутали, выстрелы уже прекратились», — сказал он.

В агентстве также уточнили, что сейчас на месте происшествия создан оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что около 10:00 молодой человек проник на территорию кампуса Пермского государственного университета с травматическим оружием и открыл стрельбу на улице. По предварительным данным, пять человек погибли, еще шестеро пострадали. Всего на момент стрельбы в кампусе находились около 3 тыс. студентов.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело об убийстве.