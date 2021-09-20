Авиакомпаниям рекомендовали избегать полетов над Канарами

Выступающая оператором испанских аэропортов компания Aena рекомендовала авиакомпаниям не совершать полеты над Канарскими островами, сообщают издания El Periodico и El Confidencial со ссылкой на источники. 19 сентября началось извержения вулкана на острове Пальма.

Отмечается, что в Twitter компания сделала пост, где утверждала, что все аэропорты страны функционируют в нормальном режиме. Извержение вулкана «никак не повлияет на работу аэропорта Пальмы», добавляется в посте.

Лава от извергающегося вулкана достигла одного из населенных пунктов на острове Пальма на Канарских островах. Потоки лавы спускаются параллельно некоторым домам, один из них полностью окружен лавой. Информации о пострадавших нет. Это произошло после извержения вулкана Кумбре Вьеха. Была начата эвакуация людей.

По данным издания, в этом регионе в последнее время наблюдалась повышенная сейсмическая активность. Местные власти уже объявили о закрытии лесных троп на острове.