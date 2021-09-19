На испанском острове Пальма лава достигла жилых домов после извержения вулкана

Лава от извергающегося вулкана достигла одного из населенных пунктов на острове Пальма на испанских Канарских островах, сообщает агентство EFE.

Отмечается, что потоки лавы спускаются параллельно некоторым домам, один из них полностью окружен лавой. Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что на испанском острове Пальма произошло извержение вулкана Кумбре Вьеха, идет эвакуация людей.

По данным издания, в этом регионе в последнее время наблюдалась повышенная сейсмическая активность. Местные власти уже объявили о закрытии лесных троп на острове. Также началась эвакуация людей с ограниченной подвижностью из района извержения.

Также МЧС предупредило о высокой вероятности извержения вулкана Шивелуч на Камчатке. Как рассказали вулканологи, подобное опасное явление в последний раз наблюдалось в 2019 году.

Спасатели уточнили, что пепел может выпасть в населенных пунктах Усть-Камчатского, Быстринского, Мильковского, Карагинского, а также Тигильского районов.