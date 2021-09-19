Тело женщины нашли на белорусско-польской границе

На белорусско-польской границе обнаружили тело пожилой женщины, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на Государственный пограничный комитет Республики Беларусь.

Отмечается, что рядом с погибшей находились трое детей в возрасте от 7 до 15 лет, пожилая женщина и мужчина, все они граждане Ирака.

Ведомство пригласило на место происшествия представителей Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси и Международной организации по миграции, а СК выясняет подробности гибели женщины.

Ранее сообщалось, что польские силовики вынудили нелегалов лезть в Белоруссию через колючую проволоку. Как заявили в госпогранкомитете Белоруссии, очередной факт насильственного вытеснения мигрантов был зафиксирован 16 сентября.

В госпогранкомитете Белоруссии подчеркнули, что один из беженцев оказался гражданином Египта, белорусские пограничники оказали ему неотложную помощь и вызвали бригаду медиков.