В ЦИК предложили идею каникул в школах на время выборов

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что в октябре можно внедрить единую школьную каникулярную неделю, чтобы проводить в это время трехдневное голосование. Об этом сообщает ТАСС.

«Октябрь считается самым маломобильным месяцем. В школах в конце октября, по-моему, какие-то каникулы есть, понятно, что не во всех. Если где-то к единому знаменателю [привести]... в основных учреждениях сделать эту каникулярную неделю, то можно было бы проводить [выборы] без больших потерь», — завила Памфилова, подчеркнув, что это «только ее позиция».

По ее словам, такое предложение «может прижиться», однако, для его доработки необходимо будет собрать различных специалистов.

Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября 2021 года. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

В первый день выборов Памфилова сообщила об атаках на ресурсы для онлайн-голосования.