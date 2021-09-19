В Москву придет сильнейший за 73 года дождь

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве 20 сентября может выпасть треть месячной нормы осадков. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В Москве в осадкомеры может попасть до 16-21 миллиметра дождя, что составляет до 1/3 месячной нормы. Мало того, такого сильного дождя в этот день (20 сентября) не было как минимум 73 года, а то и более», — рассказал он.

Тишковец добавил, что сопоставимые ливни, но меньшей интенсивности (13 миллиметров) фиксировались после 1948 года только в 1952 и 1959 годах.

В Подмосковье сильные дожди пройдут в Можайске, Серпухове, Наро-Фоминске и Ступино.

Среднесуточная температура воздуха составит +5°C, что соответствует климатической норме 16 октября. При этом по ощущениям будет казаться, что на улице холоднее, чем на самом деле.

Ранее синоптики назвали текущий сентябрь в Москве самым холодным с начала XXI века.