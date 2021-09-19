Газета New York Times раскрыла подробности убийства физика-ядерщика из Ирана

Иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде был убит сотрудниками израильского «Моссада» при помощи высокотехнологичного компьютеризированного снайперского устройства, оснащенного искусственным интеллектом. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, устройством можно управлять через спутник.

В 2004 году израильское правительство приказало своему агентству внешней разведки «Моссад» предотвратить получение Ираном ядерного оружия, и в течение последующих лет ведомство устраивало саботаж и кибератаки на иранские объекты по обогащению ядерного топлива. Также агенты методично собирали информацию о тех, кто, по их сведениям, возглавлял иранскую ядерную оружейную программу.

Подготовка к убийству Фахризаде началась после серии встреч в конце 2019 - начале 2020 года между израильскими официальными лицами во главе с директором Моссада Йоси Коэном и высокопоставленными американскими чиновниками, в том числе президентом Дональдом Трампом и госсекретарем Майком Помпео, а также ЦРУ. Бывший американский президент сходился во взглядах на Иран с экс-премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и понимал, что может проиграть следующие выборы. Его вероятный преемник, Джо Байден, пообещал изменить политику Трампа и вернуться к ядерному соглашению 2015 года, против которого решительно выступал Израиль.

Отмечается, что намерение Израиля убить высокопоставленного иранского чиновника могло привести к войне, и поэтому на это требовалось согласие и защита Соединенных Штатов. «Моссаду» необходимо было решить этот вопрос до того, как Байден вступит в должность.

Физик-ядерщик, руководитель организации исследований и инноваций при Минобороны Ирана Мохсен Фахризаде был убит 27 ноября 2020 года в результате покушения под Тегераном. По данным агентства Fars, его застрелили из установленного в автомобиле Nissan оружия, управлявшегося дистанционно.