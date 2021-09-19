Россияне назвали способы борьбы со стрессом

Больше половины россиян (54%) борются со стрессом, гуляя на свежем воздухе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса Райффайзенбанка.

Также респонденты борются с напряжениям, общаясь с друзьями (41%), посвящая время хобби (29%) и употребляя алкоголь (25%). Еще 25% предпочитают брать отпуск.

Спорт как способ справиться с тревожностью выбирают 20% опрошенных, медитируют — 10%, а занимаются духовными практиками — 5%.

Среди наименее популярных подходов к работе со стрессом оказались общение с психологом (3%), ведение дневника (3%) и анти-стресс игрушки (2%).

По мнению 71% россиян, стресс чаще всего возникает из-за нервозности. Также среди причин опрошенные выбрали раздражительность и чувство гнева (65%), нехватку энергии (50%).

Опрос проводился среди 1500 жителей крупных городов России старше 20 лет.

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