Эксперт рассказал, когда в России будет спад заболеваемости COVID-19

Основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев рассказал ТАСС, когда в России ожидается спад заболеваемости коронавирусной инфекции.

«Мы не можем предсказать начало волны, но можем предсказать, когда ждать ее конца. Обычно инфекционные заболевания идут волнами. По коронавирусу волна длится в среднем 4-6 недель. Если она начнется в конце октября — ноябре, то как раз на новогодних праздниках из-за морозов и ослабления социальных контактов мы увидим спад», — заявил он.

Исаев отметил, если в начале января 2022 года количество госпитализаций может расти — по инерции, то к концу месяца «в любом случае» будет спад.

По его словам, нынешний подъем заболеваемости COVID-19 среди прочего связан с появлением «мю»-штамма, который, предположительно, не уничтожается антителами, сформированными после вакцинации или перенесенной болезни

«Если это подтвердится, это может усилить четвертую волну. Но я считаю, что раньше второй половины октября она у нас официально не начнется. Сложность прогнозов упирается в отсутствие данных по сиквенсам штаммов коронавируса в России», — сказал ученый.

Ранее сообщалось, что SARS-CoV-2 мутирует для лучшего распространения по воздуху.