Прокуратура в Батайске начала проверку после попытки нападения мужчины с ножом на детей

Прокуратура Ростовской области начала проверку после того, как мужчина пытался напасть с ножом на троих детей рядом со школой в Батайске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«По сообщениям в средствах массовой информации о попытке нападения мужчины с ножом на троих детей в районе школы №9 на улице Ленина в городе Батайске прокуратурой области организована проверка <...>. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования», — говорится в сообщении прокуратуры.

В субботу, 18 сентября, стало известно, что на одной из улиц города Батайска мужчина с ножом вел себя агрессивно. Очевидцы сообщали, что он с ножом бросался на детей средних классов. Один из мальчиков попытался оказать противодействие и распылял в его сторону газовый баллончик.

12 сентября сообщалось, что неизвестный мужчина напал на девочку в подмосковном городе Солнечногорске.