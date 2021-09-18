Блогер Эдвард Бил выплатил более 11 млн рублей пострадавшим в ДТП с его участием

Российский блогер Эдвард Бил, осужденный по делу о ДТП в центре Москвы, выплатил почти всем пострадавшим денежную компенсацию, общая сумма которой составила более 11 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Известно, что осужденный сразу после ДТП Эдвард Бил предлагал всем потерпевшим добровольно компенсировать ущерб. С большей частью пострадавших ему удалось договориться и подписать соглашение о компенсации, общая сумма которой составила более 11 млн рублей», — рассказал собеседник агентства.

По его данным, двое из пострадавших остались недовольны компенсацией и потребовали значительно больше, обратившись в столичный суд с требованием взыскать с Била порядка 3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что одна из пострадавших в ДТП с блогером подала на него в суд и требует более 650 тыс. рублей в качестве возмещения ущерба. Уточняется, что в эту сумму включены: возмещение имущественного ущерба, моральная компенсация и расходы на экспертизы.

1 апреля на Садовом кольце в Москве столкнулись пять легковых автомобилей, в результате одна пострадавшая женщина была госпитализирована. На месте происшествия был задержан блогер Эдвард Бил. По факту аварии было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения с причинением тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности. Бил признал вину за произошедшее.

14 июля суд приговорил Била к ограничению свободы на два года и лишили водительских прав.