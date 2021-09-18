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Гидросамолет упал в болото под Ханты-Мансийском

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Гидросамолет упал в болото под Ханты-Мансийском, на борту, по предварительным данным, были два человека, ведутся поиски, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС по региону.

Уточняется, что инцидент произошел в 85 км от города Советский в Ханты-Мансийском автономном округе.

«В 13:45 поступило сообщение, что в Советском районе вблизи озера Глубокое (в 85 км от города Советский) произошло падение гидросамолета в болото. Предварительно, на борту находились два человека», — уточнили в ведомстве.

В работах по поиску самолета задействовано 20 человек, а также шесть единиц техники, включая болотоход, сообщили в МЧС.

12 сентября пассажирский самолет L-410 авиакомпании «Аэросервис» совершил жесткую посадку в районе села Казачинское Казачинско-Ленского района в Иркутской области. На борту находились 16 человек, в том числе два члена экипажа. Жертвами авиакатастрофы стали четыре человека.

В качестве основных причин крушения специалисты рассматривают отказ техники и ошибку пилотирования при посадке.

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