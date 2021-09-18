Крымские татары раскритиковали идею Украины изменить их алфавит

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров раскритиковал план властей Украины изменить алфавит крымскотатарского языка с кириллицы на латиницу. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Крымские татары живут в России, и им безразличны подобные инициативы киевских властей. Никакой необходимости и смысла в изменении алфавита нет. Это уже не актуально. Когда-то у нас была латиница, но... сейчас вся система образования — на кириллице», — сказал он.

По словам главы автономии, в Крыму проживает около 300 тысяч крымских татар, в то время как на Украине — всего 10-15 тысяч.

Накануне стало известно, что украинское правительство намерено утвердить алфавит крымскотатарского языка на основе латиницы. В Киеве уверены, что латиница лучше подходит фонетике тюркских языков. Предложенный вариант алфавита состоит из 31 буквы.

Ранее Умеров призвал турецкие власти признать Крым частью России. Такое заявление он сделал после того, как профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал заявил в интервью одному из российских СМИ, что Россия и Турция смогут прийти к взаимному согласию по вопросу статуса Крыма, если российские власти признают независимым государством самопровозглашенную Турецкую республику Северного Кипра.