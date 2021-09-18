Из-за сильного удара животного у мужчины разорвался тонкий кишечник

В Лаишевском районе Республики Татарстан 46-летний мужчина попал в реанимацию после того, как его придавила лошадь. Об этом сообщает «Татар-информ».

В публикации отмечается, что лошадь испугалась фермера, скинула его с седла, после чего «упала на него сверху».

Из-за сильного удара тяжелого животного у мужчины разорвался тонкий кишечник. Его тут же доставили в Республиканскую клиническую больницу и прооперировали, отмечает издание.

В пресс-службе РКБ рассказали, что фермер находится в отделении реанимации №3 в тяжелом состоянии под усиленным наблюдением врачей.

Ранее в Татарстане осудили 22-летнюю местную жительницу за «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» малолетнему сыну, которого покусал енот.

Суд установил, что в случившемся виновата мать, поскольку она не обеспечила безопасность сына, а также не изолировала животное в другом помещении или вольере. Суд назначил ей наказание в виде 3 месяцев ограничения свободы.