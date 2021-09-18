Диверсия на газопроводе оставила Дамаск без света

Министр энергетики Сирии Гассан Земель заявил, что отключение электроснабжения Дамаска произошло из-за диверсии на газопроводе к югу от столицы. Об этом сообщает агентство SANA.

Глава ведомства отметил, что атака на газопровод повлияла на работу электростанции Дейр-Али, которая расположена в одноименном районе.

Земель отметил, что электричество будет восстановлено в Дамаске в течение часа, в остальных районах включение питания произойдет постепенно, после того как электростанцию будут возвращать в рабочее состояние.

Ранее глава министерства нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганим заявил, что взрыв на газопроводе в районе Дамаска произошел в результате теракта.

«Было установлено, что взрыв, произошедший на газопроводе между районами Адра и Думейр, был вызван террористическим актом», — заключил Ганим.

Он отметил, что после произошедшего между районами Адра и Думейр ЧП была проведена оценка ситуации. По всей стране было отключено электричество после взрыва на газопроводе между районами Думайра и Адры. В сирийских провинциях продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.