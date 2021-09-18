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Врач рассказал, чем рискуют антипрививочники

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Есть несколько крайне опасных заболеваний, прививку от которых нельзя игнорировать. Об этом «360» рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Антипрививочниками нередко становятся во взрослом возрасте, когда многие жизненно важные прививки уже получены, но противники вакцин губят не только себя, но и своих детей. Болибок назвал несколько заболеваний, которые могут убить невакцинированного или нанести ему непоправимый вред. Среди них — коклюш, дифтерит, свинка и корь, прививки от них делают в раннем возрасте.

«Туберкулез для грудного ребенка — смертельно опасная инфекция, они просто погибают от туберкулезного менингита. А если не погибают, от единственного рабочего антибиотика глухими становятся на всю жизнь», — заявил врач.

Он отметил, что при беременности непривитая женщина может поставить под угрозу свою жизнь и жизнь будущего ребенка.

«От краснухи, если непривитая девушка во время беременности заболеет, у ребенка практически гарантированно будут какие-то аномалии развития», — сказал врач.

Болибок напомнил, что во многих странах Европы противникам прививок грозят крупные штрафы и повышенное внимание со стороны чиновников. Врач предположил, что и в России можно ввести дополнительные меры для противников вакцинации — можно лечить таких людей за деньги.

«Им обеспечивают бесплатную вакцинацию, но если он [отказался и] заболел этой инфекцией, тогда уже лечить за деньги. Но мне кажется, это совсем негуманно», — сказал Болибок.

Ранее сообщалось, что ребенок антипрививочников в Свердловской области тяжело перенес смертельно опасную болезнь — столбняк. Мальчик выжил, но во время затяжной болезни он был на ИВЛ и в медикаментозной коме. У него также развились серьезные неврологические нарушения. В Роспотребнадзоре отметили что это первый случай столбняка в регионе за последние 17 лет.

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