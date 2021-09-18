В Кирове женщину избили и выкинули из окна

Житель Кирова арестован за покушение на убийство своей сожительницы, сообщает региональное управление СК.

По данным следствия, в ночь с 15 на 16 сентября арестованный и его сожительница выпивали дома, в ходе застолья между ними произошел конфликт.

«Молодой человек нанес женщине удары по голове и телу, ударил головой о пол и батарею. После чего схватил руками за тело и вытолкнул из окна квартиры. Женщина упала с высоты второго этажа. После этого, выбежав на улицу, подозреваемый вновь избил женщину и ударил головой о бетонную отмостку дома», — говорится в сообщении.

Потерпевшая была госпитализирована, ее травмы оцениваются как тяжелые. В отношении ее сожителя было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Покушение на убийство»), сейчас он находится под стражей.

Ранее стало известно, что в Кировской области мужчина получил 1,5 года тюрьмы за «разборки» со школьником.