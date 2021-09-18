Подросток расстрелял свою семью и покончил с собой

В американском штате Техас 15-летний подросток убил членов своей семьи и разместил фотографии их мертвых тел в социальных сетях, а через некоторое время покончил с собой. Об этом сообщает телеканал KWTX.

Подросток также предупредил в мессенджере Discord, что собирается продолжить — он якобы планировал серию убийств в соседней школе. Подобные заявления привели к началу полицейского расследования. Полиции удалось выследить подростка до фургона в одном из автопарков. Затем полиция услышала один выстрел и глухой удар — войдя в фургон, офицеры обнаружили, что подозреваемый покончил с собой.

В автофургоне следователи также обнаружили три человеческих тела и двух мертвых собак. Полиция опознала убитых как родителей и сестру подростка. Все они скончались от огнестрельных ранений.

Ранее житель Техаса убил женщину и выстрелил в ее мужа за то, что они голосовали за президента Джо Байдена.