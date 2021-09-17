Восемь человек из подмосковного общежития госпитализированы с отравлением

В подмосковной деревне восемь человек попали в больницу с симптомами отравления. Об этом пишут «Известия».

Общежитие, о котором идет речь, находится в деревне Островцы Раменского района по адресу ул. Баулинская, дом 10.

По данным издания, среди пострадавших нет детей. По предварительным данным, все пациенты находятся в состоянии средней тяжести, в настоящее время у них сохраняются симптомы острой кишечной инфекции. Причины отравления неизвестны.

Иные подробности не приводятся.

Ранее сообщалось, что в Махачкале госпитализировали 30 человек, в том числе 20 детей с признаками острой кишечной инфекции. Специалисты управления Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование.