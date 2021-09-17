Власти Таиланда перенесли открытие Бангкока для иностранных туристов

Власти Таиланда перенесли дату открытия Бангкока для привитых иностранных туристов с 1 октября на 15 октября из-за низких темпов вакцинации в столице, сообщает газета Кhaosod.

Министр туризма и спорта Таиланда Пипат Ратчакитпракарн заявил, что открытие Бангкока может состояться лишь в том случае, если 70% населения столицы будет привито от COVID-19. По его словам, на этой неделе доля вакцинированных граждан достигла лишь 37%.

Ранее сообщалось, что Таиланд откроет Бангкок для вакцинированных туристов 1 октября. Власти Таиланда разрешили иностранцам, привитым российской вакциной от коронавирусной инфекции «Спутник V», въезд на остров Пхукет без последующего соблюдения карантина. В сообщении уточняется, что для въезда на территорию Таиланда в рамках указанных программ необходимо оформить разрешение на въезд в посольстве страны.