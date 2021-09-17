В Махачкале госпитализировали 20 детей с острой кишечной инфекцией

В Махачкале госпитализировали 30 человек, в том числе 20 детей с признаками острой кишечной инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Роспотребнадзора.

«Состояние всех пострадавших преимущественно средней степени тяжести», — уточнили в ведомстве.

Специалисты управления Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование.

«Проводятся лабораторные исследования проб пищевой продукции, воды, смывов с объектов внешней среды, обследование заболевших и контактных, и лиц, участвовавших в приготовлении пищи», — указано в сообщении.

Похожая ситуация в Республике Дагестан произошла в октябре 2020 года. Тогда в Махачкале из-за кишечной инфекции пришлось госпитализировать 42 ребенка. В основном заболевшие дети жаловались на тошноту, боли в животе — у кого-то была температура.

В школе №10, где и произошел инцидент, было проведено санитарно-эпидемиологическое расследование: были отобраны пробы водопроводной воды, сырья, готовой продукции для санитарно-химических и микробиологических исследований, а также смывы со всех объектов. Биологический материал взяли у заболевших детей и персонала пищеблока. В результате в учебном заведении был выявлен ряд нарушений, в школе была приостановлена работа пищеблока. Несколько классов ушли на карантин.