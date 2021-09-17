Шойгу на выборах показал паспорт с необычной обложкой

Во время голосования на избирательном участке министра обороны России Сергея Шойгу, журналисты обратили внимание на его паспорт с именной обложкой. Об этом сообщает Znak.com.

Обложка выполнена в старорусском стиле, на ней написано «Паспортъ гражданина государства российского» и указаны имя, фамилия и отчество министра.

Как пишет RTVI, обложку для документа, который удостоверяет личность, сделали восемь лет назад московские предприниматели. Они также передали аналогичные обложки экс-президенту Дмитрию Медведеву, главе МИД Сергею Лаврову.

«Обложка выполнена из телячьей кожи с применением искусственного старения. Да, мы передали нашу обложку для паспорта Сергею Кожугетовичу, в вечное пользование, была такая возможность, через секретаря передали восемь лет назад. Но, честно, не ожидали, что он ее будет использовать», — отметил генеральный директор фирмы «Артель старая грамота» Андрей Микитюк.

Глава Минобороны голосовал на выборах депутатов Государственной думы на участке на территории 45-й отдельной бригады спецназначения Воздушно-десантных войск.

Выборы в ГД проходят с 17 по 19 сентября. Проголосовать можно на избирательном участке или электронно. Одновременно с выборами в нижнюю палату в Единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.