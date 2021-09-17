Россиянам рассказали о правилах оплаты труда в государственный выходной

При выходе на работу в государственный выходной или праздничный день работнику полагается двойная оплата в соответствии с Трудовым кодексом РФ. Об этом сообщил в разговоре с «Лентой.ру» руководитель юридической практики компании «Интерцессия» Кирилл Стус.

Он напомнил, что работодатель не оплачивает выходные и праздничные дни. Однако если у сотрудника на этот день выпадает рабочая смена по графику, ему положена оплата за отработанное время в двойном размере.

По словам Стуса, правительство переносит праздничные дни в России для обеспечения баланса работы и отдыха трудящихся.

Ранее сообщалось, что кабмин утвердил даты новогодних и майских праздников в 2022 году.

Так, выходные 1 и 2 января, совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенесут на 3 и 10 мая. Таким образом, новогодние каникулы продлятся 10 дней, а майские — с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.

Министр труда и соцзащиты России Антон Котяков отмечал, что майские праздники будут «длинными» не каждый год.