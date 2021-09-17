В СК сообщили подробности задержания напавшего на отделение МВД в Лисках

Следственный комитет рассказал о том, как происходило задержание подозреваемого в нападении на отделение МВД в Воронежской области.

Подозреваемым в нападении на участок полиции оказался 54-летний житель села Волчанское Виктор Мирской. Его задержали сотрудники уголовного розыска и ГИБДД.

«При попытке задержания он оказал вооруженное сопротивление, но благодаря профессиональным действиям сотрудников полиции был обезоружен», — говорится в сообщении.

По информации СК, во время операции подозреваемого ранили, ему оказали медицинскую помощь.

Сейчас в доме задержанного проводят обыск.

Утром 16 сентября мужчина совершил нападение на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области. Он был вооружен автоматическим оружием и одет в камуфляж и бронежилет. Он подъехал к отделу МВД и активировал в дверях взрывное устройство. После этого мужчина проник в здание и устроил стрельбу, в результате чего один из сотрудников полиции получил ранение.