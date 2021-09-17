Школьник во время стрима растоптал учебник украинского языка

Школьник из Запорожской области во время прямого эфира в Instagram растоптал учебник украинcкого языка, сообщает «Униан».

Подросток проводил трансляцию вместе со своими друзьями. Во время стрима он бросил учебник на пол и начал прыгать на нем. Участники трансляции одобрили его действия, а вот зрители — нет.

Школьнику пришлось извиняться перед подписчиками. После этого мальчик выложил в Tiktok видео, на котором он плачет.

«Прошу прощения у украинцев, которых обидел, не знаю, что на меня нашло, просто не подумал», — сказал подросток.

Ранее Львовский журналист заявил, что властям Украины нужно усилить наказание за неуважение родного языка среди жителей страны, особенно среди несовершеннолетних.

Он отметил, что «презирать украинский язык» публично запрещено должностным лицам, работникам госучреждений и другим категориям населения. «А почему гражданам можно? <...> «Какая-то малолетка может обматерить язык, унизить и ничего не будет», — сказал Дроздов.