В Китае из-за ограничительных мер произошло массовое ухудшение зрения у школьников

Из-за строгих ограничительных мер во время пандемии коронавирусной инфекции в Китае заметно выросло число школьников, страдающих проблемами со зрением. Об это сообщается в исследовании университета Гуанчжоу, опубликованном на сайте медицинского журнала JAMA Ophthalmology.

Всего эксперты исследовали состояние здоровья 2114 школьников со 2 по 3 класс. По данным ученых, среди них частота диагностирования миопии увеличилась в два раза за период с ноября-декабря 2019 года по ноябрь-декабрь 2020 года по сравнению с аналогичным периодом за 2018-2019 год.

Предполагается, что это произошло из-за того, что школьники перешили на дистанционное обучение, в связи с чем мало бывали на свежем воздухе и много времени проводили за компьютерами. При этом специалисты отметили, что развитие миопии у детей в указанный период требует дальнейшего изучения.

Ранее доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова рассказала, что по глазам человека можно определить у него наличие постковидного синдрома. Для этого необходимо изучить, есть ли повреждения тонких нервных волокон и начальные признаки повреждения глазного нерва.