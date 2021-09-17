РВИО опубликовало документы о массовой депортации немцев из послевоенной Польши

Российское военно-историческое общество (РВИО) опубликовало документы, в которых содержатся сведения о массовой депортации немцев из послевоенной Польши. Ознакомиться с документами можно на портале История.РФ.

Как сообщается в описании к архивным материалам, в сентябре 1946 года, правительство Польши издало декрет «об отделении немцев от польского народа».

«Депортация немцев с территорий, переданных в 1945 году под управление польской администрации, сопровождалась массовым насилием поляков в отношении немецкого гражданского населения», — подчеркнули в РВИО.

В сообщении общества также отмечается, что советская власть была «весьма обеспокоена неспособностью польских властей обеспечить выполнение решений Потсдамской конференции об организованном и гуманном переселении немцев». Согласно опубликованным документам, СССР пытался побудить польское правительство пресекать любые акты насилия.

Ранее эксперт Научного отдела РВИО Никита Буранов заявил, что Варшава является агрессором в польско-советской войне. По его мнению, этот конфликт был развязан Польшей, которой «Советская Россия дала государственность». При этом советская сторона только оборонялась.