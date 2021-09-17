Кабмин утвердил даты новогодних и майских праздников в 2022 году

Власти России утвердили перенос выходных дней на следующий год, по которому новогодние праздники продлятся 10 дней, а майские — с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина РФ.

Новогодние праздники продлятся с 31 декабря 2021 года до 9 января 2022 года. Выходные дни 1 и 2 января (суббота и воскресенье), которые совпадают с нерабочими праздничными днями, перенесут на 3 мая и 10 мая.

Первые майские праздники будут идти четыре дня с 30 апреля по 3 мая. Вторые будут продолжаться четыре дня, с 7 по 10 мая.

Помимо того, нерабочая суббота 5 марта была перенесена на понедельник, 7 марта.

Ранее стало известно, какие направления лидируют у российских туристов на Новый год. Лидером продаж на новогодние праздники стали российские курорты (41%). Средний чек на новогодние туры по России на данный момент составляет 28 тысяч рублей.

Также в Минтруде рассказывали, сколько продлятся майские праздники в 2022 году.

Министр труда и соцзащиты России Антон Котяков отмечал, что майские праздники не будут «длинными» каждый год.