Российские пенсионеры стали чаще совершать покупки онлайн

Средняя сумма онлайн-покупок у людей старше 60 лет с января по август 2020 года оказалась на 87% выше, чем офлайн. Об этом свидетельствуют данные исследования банка «Русский стандарт», которое приводит РИА «Новости».

«Россияне старшего возраста покупают товары онлайн на заметно более высокие средние чеки, чем во время личных походов в магазины. По данным банка с января по август 2021 года этот показатель оказался на 87% выше, чем в офлайне – 2 078 рублей против 1 112 рублей», — говорится в исследовании.

Аналитики проанализировали все операции по картам банка у клиентов всех возрастных групп за первые восемь месяцев как прошлого, так и нынешнего года. Возросла за год среди старшего поколения и частота онлайн-покупок с использованием банковских карт. Сейчас на одного клиента старше шестидесяти лет приходятся в среднем две покупки в месяц, тогда как с января по август 2020 года этот показатель был на уровне 1,7.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2021 года россияне чаще делали онлайн-покупки в кредит или рассрочку. По данным за февраль-март объем таких платежей увеличился на 38% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. При этом средний чек вырос на 20%, а число продаж — на 14%.