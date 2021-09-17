Росреестр начнет выдавать выписки о всей недвижимости конкретного лица

Росреестр начнет выдавать новый вид выписки из Единого госреестра недвижимости, сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В документе будут указываться установленные в пользу конкретного лица ограничения прав и сведения об обременениях его недвижимости», — говорится в сообщении.

Выписка позволит узнать, владеет ли тот или иной человек недвижимостью в ипотеке, аренде, ренте или сервитуте. Как пояснил изданию статс-секретарь - замруководителя Росреестра Алексей Бутовецкий, сейчас подобные сведения можно посмотреть только применительно к конкретному объекту.

«С учетом потребности граждан и профессиональных участников рынка мы решили ввести отдельный вид выписки, из которой можно будет узнать обобщенную информацию об ограничениях прав и обременениях на все объекты недвижимости, установленных в пользу конкретного лица», — сказал он.

Кроме того, с недавних пор, благодаря появлению нового функционала портала госуслуг, стало возможно подать заявку на регистрацию по месту жительства онлайн. Платформа сделает запрос в Росреестр и подтвердит возможность прописки заявителя в указанном доме.